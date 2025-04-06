الجيش الأوكراني: إسقاط 40 مسيرة و13 صاروخًا في هجوم روسي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية أسقطت 13 من أصل 23 صاروخًا و40 من 109 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم أثناء الليل.



وأشارت إلى أن 53 طائرة مسيرة فقدت، في إشارة لاستخدام الجيش الأوكراني أساليب التشويش الإلكتروني من أجل تغيير مسار تلك الطائرات.