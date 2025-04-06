تحطم طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية ومقتل الطيار

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن طائرة هليكوبتر تستخدم في مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية تحطمت اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل الطيار.



وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة كانت تشارك في إخماد حريق غابات في مدينة دايغو في جنوب غرب البلاد.



وتشهد كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة أسوأ كارثة حرائق غابات أسفرت عن مقتل 30 على الأقل ودمرت منازل وبنايات. ووسط الحرائق، تحطمت طائرة هليكوبتر أخرى ولقي طيارها حتفه.

