روسيا: أوكرانيا تواصل الهجمات على البنية التحتية للطاقة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أوكرانيا تواصل شن هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية على الرغم من اتفاق لوقف الضربات موقتًا على منشآت الطاقة توسطت فيه الولايات المتحدة.وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية نفذت سبع هجمات من هذا النوع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق القرم وبريانسك وروستوف وفارونيش.وأضافت الوزارة أن الهجوم على منطقة فارونيش ألحق أضرارًا بخط أنابيب لتوزيع الغاز.ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة تقارير الضربات.