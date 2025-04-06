الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا فرنسيس يحيي حشودًا في الفاتيكان في أول ظهور له منذ مغادرته المستشفى

أخبار دولية
2025-04-06 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا فرنسيس يحيي حشودًا في الفاتيكان في أول ظهور له منذ مغادرته المستشفى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البابا فرنسيس يحيي حشودًا في الفاتيكان في أول ظهور له منذ مغادرته المستشفى

ظهر البابا فرنسيس اليوم الأحد للمرة الأولى منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين بعد تلقيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج، ودخل ساحة القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك لتحية الحشود.

ولم يظهر البابا فرنسيس (88 عامًا) منذ 23 آذار عندما لوح بيده من شرفة مستشفى جيميلي في روما قبل أن يغادرها بعد علاج استمر لأكثر من خمسة أسابيع، في أخطر أزمة صحية مر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عامًا.

وفي خطوة لم يعلن عنها مسبقًا، خرج البابا إلى الساحة قبيل ظهر اليوم في ختام قداس بمناسبة عام اليوبيل للكنيسة الكاثوليكية.

ووقف البابا فرنسيس أمام المذبح الرئيسي تحت أشعة الشمس الساطعة ولوح للحشود قبل أن يتحدث لفترة وجيزة.

وقال البابا بصوت خافت وهو يتلقى الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه: "أحد مبارك للجميع. شكرا جزيلًا لكم".
 

أخبار دولية

فرنسيس

حشودًا

الفاتيكان

مغادرته

المستشفى

LBCI التالي
مبعوث روسي: لقاء جديد روسي-أميركي محتمل "الأسبوع المقبل"
روسيا تعلن السيطرة على قرية في منطقة سومي الأوكرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-23

رويترز: البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد مضي 5 أسابيع وهو في طريقه إلى الفاتيكان

LBCI
أخبار دولية
2025-02-23

الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

LBCI
أخبار دولية
2025-03-22

البابا فرنسيس يعود الأحد الى الفاتيكان لتمضية "نقاهة طويلة"

LBCI
أخبار دولية
2025-03-19

الفاتيكان يعلن توقف البابا فرنسيس عن استخدام قناع الأوكسيجن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:08

نحو ثلاثين قتيلا إثر أمطار غزيرة في الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
09:32

نتانياهو يختتم زيارته للمجر ويغادر إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
08:14

مبعوث روسي: لقاء جديد روسي-أميركي محتمل "الأسبوع المقبل"

LBCI
أخبار دولية
07:41

روسيا تعلن السيطرة على قرية في منطقة سومي الأوكرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-22

باسيل ينعى شديد: "الجسم خسر الحرب بس الروح انتصرت بإيمانها الأقوى من المرض"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-09

عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم

LBCI
موضة وجمال
2025-04-04

ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:49

قتيل و3 جرحى بحادث سير بين دراجتين ناريتين عند طريق عام العباسية صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

أورتاغوس تختم زيارتها للبنان…

LBCI
أخبار لبنان
04:50

الراعي: المطلوب أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف

LBCI
أخبار دولية
15:45

كتائب القسام تنشر مقطع فيديو جديدا لإسرائيليّين محتجزين في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في باريس... المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف تعرف عن لبنان في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تيك توك: ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة والصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

توقيع الكتب الفرنسية: وزارة الثقافة تحتفل بالفرانكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

تلامذة يعيشون WHISH Campus لأول مرة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الشوف وجهة سياحية بيئية ورياضية لصيف ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:09

تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية

LBCI
فنّ
04:00

كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)

LBCI
حال الطقس
02:51

إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل

LBCI
فنّ
04:40

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)

LBCI
منوعات
11:00

لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

زيارة مورغان أورتاغوس الثانية الى لبنان تختلف عن سابقتها في الشكل لا المضمون

LBCI
خبر عاجل
05:49

الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More