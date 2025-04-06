مبعوث روسي: لقاء جديد روسي-أميركي محتمل "الأسبوع المقبل"

أعلن المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعني بالشؤون الاقتصادية، الذي عاد من واشنطن مؤخرا الأحد أنه من المحتمل إجراء اتصالات جديدة بين المسؤولين الروس والأميركيين "في الأسبوع المقبل".



وردا على سؤال من التلفزيون الحكومي حول موعد الاتصالات المقبلة، أجاب كيريل دميترييف أنه يمكن توقع ذلك "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، وفق ما نقلت وكالات أنباء حكومية روسية.



ولم يشر إلى المواضيع التي قد تدرج على جدول الأعمال.

