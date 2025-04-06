نتانياهو يختتم زيارته للمجر ويغادر إلى الولايات المتحدة

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بودابست الأحد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب تتناول خصوصا ملفي الرسوم الجمركية وإيران.



واستقبل رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان نظيره الإسرائيلي هذا الأسبوع رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.



وتزامنت زيارة نتانياهو مع إعلان بودابست انسحابها من المحكمة.



وقال نتانياهو في بيان "انهيت للتو زيارة بالغة الأهمية للمجر"، لافتا إلى أنه بحث التعاون على صعيد إنتاج الذخائر إضافة إلى مسائل أخرى.



وتوجه مباشرة الى الولايات المتحدة حيث سيناقش مع ترامب الاثنين ملفات شائكة عدة أبرزها الرسوم الجمركية وإيران والمحكمة الجنائية الدولية.

