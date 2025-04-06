نحو ثلاثين قتيلا إثر أمطار غزيرة في الكونغو الديموقراطية

لقي نحو 30 شخصا حتفهم السبت بعد هطول أمطار غزيرة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سجلت أيضا أضرار مادية جسيمة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وقال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي لوكالة فرانس برس "هناك عدد كبير من الجرحى الذين تم إجلاؤهم، وحتى الآن هناك نحو 30 قتيلا".



وأوضح أن الضحايا قضوا غرقا أو بسبب انهيار جدران منازلهم.



تسببت الأمطار التي انهمرت ليل الجمعة السبت في كينشاسا وإقليم وسط الكونغو المجاور "بأضرار مادية وبشرية جسيمة"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء صدر مساء السبت.