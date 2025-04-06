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عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة

أخبار دولية
2025-04-06 | 10:56
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عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط &quot;ضد الإبادة والتجويع&quot; في غزة
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عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة

تظاهر عشرات الآلاف الأحد في العاصمة المغربية الرباط ضد "الإبادة والتجويع" في غزة حيث استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته الشهر الماضي بعد هدنة استمرت أسابيع، وجددوا أيضا المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
     
ردد المشاركون في التظاهرة، الأكبر من نوعها منذ عدة أشهر، شعارات تدين "الإبادة والتجويع" وتطالب "بوقف الحصار" على غزة، وذلك تلبية لنداء من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" المشكلة من عدة منظمات سياسية أبرزها جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة.
     
وهتف المتظاهرون الذين رفع معظمهم أعلاما فلسطينية "فلسطين مقتولة.. أميركا مسؤولة" و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، واصفين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"المجرم".

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