الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خامنئي يضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى
أخبار دولية
2025-04-06 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خامنئي يضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى
أعلنت "رويترز" نقلا عن مسؤول إيراني كبير لم تكشف اسمه، بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أوعز بوضع القوات في حالة تأهب قصوى.
وقالت الوكالة: "وضع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى".
ووفقا لمصدر الوكالة، تخشى طهران من أنه يوجد لديها فقط فترة حوالي شهرين لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة، لأنه إذا طال أمد المفاوضات، فقد تشن إسرائيل هجومها على إيران.
وذكر المسؤول الإيراني للوكالة، أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت في 30 مارس الماضي، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وفي أوائل شهر مارس الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، شدد فيها على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أخبار دولية
القوات
المسلحة
الإيرانية
التالي
إسرائيل تحاول عزل رفح (الشرق الأوسط)
الحوثيون يعلنون مقتل شخص في "عدوان أميركي" على اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-30
هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية: نرصد كل تحركات العدو ومستعدون للتضحية حفاظا على كرامة البلاد ومكانتها
آخر الأخبار
2025-03-30
هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية: نرصد كل تحركات العدو ومستعدون للتضحية حفاظا على كرامة البلاد ومكانتها
0
خبر عاجل
2025-01-26
وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل
خبر عاجل
2025-01-26
وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-03-31
الجيش الإيراني: مستعدون لتقديم التضحيات للدفاع عن مصالح إيران وأمنها تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة
آخر الأخبار
2025-03-31
الجيش الإيراني: مستعدون لتقديم التضحيات للدفاع عن مصالح إيران وأمنها تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة
0
آخر الأخبار
2025-03-16
قائد الحرس الثوري الإيراني: نشهد الفوضى والإضطرابات في دول المنطقة وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة
آخر الأخبار
2025-03-16
قائد الحرس الثوري الإيراني: نشهد الفوضى والإضطرابات في دول المنطقة وأمننا مرهون بتضحيات قواتنا المسلحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:16
تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة
أخبار دولية
13:16
تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة
0
أخبار دولية
13:12
ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
أخبار دولية
13:12
ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
0
أخبار دولية
12:56
البورصة السعودية تتراجع بنحو 7 بالمئة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية
أخبار دولية
12:56
البورصة السعودية تتراجع بنحو 7 بالمئة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية
0
أخبار دولية
12:52
"أكثر من 50 دولة" اقترحت التفاوض في شأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
12:52
"أكثر من 50 دولة" اقترحت التفاوض في شأن الرسوم الجمركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-13
الكتائب: سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة
خبر عاجل
2025-01-13
الكتائب: سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة
0
أمن وقضاء
2025-03-29
تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش
أمن وقضاء
2025-03-29
تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-20
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-20
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
0
أخبار لبنان
2025-04-05
الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس وُصف بـ"البنّاء"...
أخبار لبنان
2025-04-05
الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس وُصف بـ"البنّاء"...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:16
تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة
أخبار دولية
13:16
تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة
0
أخبار دولية
13:12
ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
أخبار دولية
13:12
ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الاكتظاظ في السجون.. مأساة ومخاطر بالجملة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الاكتظاظ في السجون.. مأساة ومخاطر بالجملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
لقاء بين الراعي ووفد من مجموعة العمل الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
لقاء بين الراعي ووفد من مجموعة العمل الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
اورتاغوس للمسؤولين اللبنانيين في يومها الثاني: ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم
تقارير نشرة الاخبار
13:00
اورتاغوس للمسؤولين اللبنانيين في يومها الثاني: ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-04-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
أورتاغوس تختم زيارتها للبنان…
تقارير نشرة الاخبار
07:43
أورتاغوس تختم زيارتها للبنان…
0
أخبار لبنان
04:50
الراعي: المطلوب أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف
أخبار لبنان
04:50
الراعي: المطلوب أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف
0
أخبار دولية
15:45
كتائب القسام تنشر مقطع فيديو جديدا لإسرائيليّين محتجزين في قطاع غزة
أخبار دولية
15:45
كتائب القسام تنشر مقطع فيديو جديدا لإسرائيليّين محتجزين في قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:00
كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)
فنّ
04:00
كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)
2
حال الطقس
02:51
إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس
حال الطقس
02:51
إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس
3
فنّ
04:40
جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)
فنّ
04:40
جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-05
من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-05
من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل
5
خبر عاجل
05:49
الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب
خبر عاجل
05:49
الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب
6
أخبار لبنان
07:14
قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد
أخبار لبنان
07:14
قداس في زغرتا لراحة نفس المرحومين زياد سعادة وزوجته الزميلة هدى شديد
7
صحف اليوم
00:32
"نيو لوك" سياسي لأورتاغوس (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:32
"نيو لوك" سياسي لأورتاغوس (الأنباء الكويتية)
8
تقارير نشرة الاخبار
07:43
أورتاغوس تختم زيارتها للبنان…
تقارير نشرة الاخبار
07:43
أورتاغوس تختم زيارتها للبنان…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More