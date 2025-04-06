ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية

أوكرانيا: إصابة 3 نساء واندلاع حرائق في هجوم روسي على منطقة ميكولايف

أوكرانيا: إصابة 3 نساء واندلاع حرائق في هجوم روسي على منطقة ميكولايف

بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا