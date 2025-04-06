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ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية

أخبار دولية
2025-04-06 | 13:12
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ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية
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ماكرون في مصر: وساطة لوقف النار.. زيارات إنسانية.. واتفاقيات استراتيجية

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