ماكرون يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد إلى القاهرة في زيارة رسمية تركز على الحرب في غزة، إلى جانب التعاون الفرنسي المصري في مجالات التعليم والنقل والطاقة.



وكتب ماكرون على حسابه على منصة "إكس" أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة "طائرات رافال المصرية" التي وصفها بأنها "رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".



ويستهل ماكرون زيارته بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح رسمياً في تموز المقبل، بعد عقدين من بدء العمل فيه.



ويضم المتحف المطل على أهرامات الجيزة نحو مئة ألف قطعة أثرية مصرية، بينها مجموعة توت عنخ آمون الذهبية، بينما ينتصب عند مدخله التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني.

