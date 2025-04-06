حماس: قصفنا اسدود ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف مدينة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، في خطوة قالت إنها جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.



وقالت: "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية ".



