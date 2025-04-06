الحوثيون: 4 قتلى في غارات أميركية جديدة على صنعاء

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أن غارات جديدة شنتها الولايات المتحدة الأحد أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في صنعاء، غداة مقتل شخصين في ضربات استهدفت صعدة في شمال البلاد.



وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في "حكومة" الحوثيين، عبر منصة إكس بسقوط "4 شهداء و16جريحا في حصيلة أولية من المدنيين ضحايا العدوان الأميركي الإجرامي (الذي) استهدف بعدة غارات منزلا على منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب صنعاء مساء يومنا الأحد".



وكان إعلام الحوثيين تحدث في وقت سابق عن ضربات استهدفت هذه المنطقة في شرق العاصمة اليمنية التي استولى الحوثيون عليها في 2014.