نتنياهو أمر بـ"رد قوي" على إطلاق الصواريخ من غزة

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رد قوي" بعد إطلاق نحو عشرة صواريخ من قطاع غزة الأحد، وفق مكتبه.



وجاء في بيان للمكتب أن "رئيس الوزراء أعطى أوامر برد قوي، ووافق على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي المكثّفة ضد حماس في غزة".



وأشار البيان إلى أن نتنياهو تحدّث إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس من الطائرة خلال توجّهه إلى واشنطن.