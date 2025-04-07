وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان في أبوظبي وقف إطلاق النار بغزة

أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استقبل نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في أبوظبي.



وذكرت الوكالة أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة، إذ تطرقا إلى "الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن".