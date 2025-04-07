مالي تتهم الجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيرة وتستدعي سفيرها

اتهمت مالي جارتها الجزائر بإسقاط إحدى طائراتها المسيرة للمراقبة قرب حدودهما المشتركة، وذلك في بيان تلاه وزير الأمن عبر التلفزيون الرسمي.وأعلنت مالي، وحليفتاها بوركينا فاسو والنيجر، في بيان مشترك منفصل الأحد، استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الواقعة.