القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا يحمل الجنسية الأميركية في الضفة الغربية

كشف مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية قتلت طفلا فلسطينيا يحمل الجنسية الأميركية في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على "إرهابي" عرّض المدنيين للخطر بإلقاء الحجارة.



وقال رئيس بلدية ترمسعيا أديب لافي لرويترز إن ثلاثة فتيان أصابهم رصاص مستوطن إسرائيلي عند مدخل البلدة، منهم عمر محمد ربيع البالغ من العمر 14 عاما.



وأضاف: "تم نقل اثنين بسيارة إسعاف إلى مركز طبي مجاور في بلدة أبو فلاح وبعد ذلك إلى المستشفى. حضر الجيش إلى المكان واحتجز المصاب الثالث البلغ من العمر 14 عام وهو يحمل الجنسية الأميركية".



وذكر لافي أن الجيش أعلن لاحقا مقتل ربيع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة ترمسعيا، رصد جنود الجيش الإسرائيلي ثلاثة "إرهابيين" يقذفون الحجارة على الطريق السريع مما عرّض حياة المدنيين للخطر".



وأضاف: "فتح الجنود النار عليهم مما أدى إلى مقتل "إرهابي" وإصابة اثنين آخرين".