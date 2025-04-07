للمرة الأولى منذ نيسان 2021... النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل

انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارا الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان 2021، في سوق لا تزال تشهد تقلبات بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ونحو الساعة 22:50 بتوقيت غرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بنسبة 3.31% إلى 59.94 دولارا، بعيد استئناف التداول الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

