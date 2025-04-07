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ترامب: الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تيك توك لولا الرسوم الجمركية الأميركية
أخبار دولية
2025-04-07 | 01:28
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ترامب: الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تيك توك لولا الرسوم الجمركية الأميركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تيك توك لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين الأسبوع الماضي.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "لو كنت قد منحتهم خفضا صغيرا في الرسوم الجمركية، لكانوا قد وافقوا على الاتفاق في 15 دقيقة. هذا يظهر لكم قوة الرسوم الجمركية، أليس كذلك؟".
أخبار دولية
ترامب
الصين
تيك توك
الرسوم الجمركية
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