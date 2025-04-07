حكومة كوريا الجنوبية تقرر مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 حزيران

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن حكومة كوريا الجنوبية قررت مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من حزيران، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.



ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة.



وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه.



وأوضح مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات أن موعد الثالث من حزيران المذكور في التقارير الإعلامية ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس.