الصين تتعهد بأن تبقى "آمنة وواعدة" للاستثمارات الأجنبية

تعهدت الصين بحماية مصالح الشركات الأميركية والاستثمارات الأجنبية، على ما أعلنت بكين الإثنين بعدما فرضت رسوما جمركية بنسبة 34% على الواردات الأميركية في ظل الحرب التجارية المتصاعدة.



وقال نائب وزير التجارة لينغ جي لممثلين عن شركات أميركية الأحد إن "التدابير المضادة الصينية لا تهدف فحسب إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما فيها الشركات الأميركية (في الصين)، بل كذلك إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح للنظام التجاري التعددي".