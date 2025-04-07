البورصات الأوروبية تسجل انهيارا...

فتحت البورصات الأوروبية الإثنين على انهيار على غرار البورصات الأسيوية، حيال تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على شركاء بلاده التجاريين.



ومنذ المداولات الأولى، سجلت بورصة فرانكفورت تراجعا بنسبة 7,86% بعدما تراجعت بأكثر من 10% لوقت وجيز، فيما خسرت بورصة باريس 6,19% وبورصة لندن 5,83% وبورصة ميلانو 2,32% والبورصة السويسرية 6,82%.