مصدر لرويترز: فريق أوكراني يسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة اتفاق المعادن

كشف مصدر أوكراني مطلع لرويترز أن فريقا أوكرانيا سيسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة إبرام اتفاق بشأن المعادن.



واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق معادن أوسع، عكفت أوكرانيا على دراسته خلال الأيام القليلة الماضية.