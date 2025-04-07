بكين تتعهد بالحفاظ على علاقات مستقرة مع سيول بعد عزل الرئيس يون

تعهدت الصين بالحفاظ على علاقات مستقرة مع جارتها كوريا الجنوبية بعدما أيدت المحكمة الدستورية في سيول عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "نأمل بأن تحافظ كوريا الجنوبية (...) على الاستقرار السياسي والاجتماعي"، متعهدا بالابقاء على العلاقات مع سيول "مستقرة".