الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها من جهود للمساعدة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.



وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.