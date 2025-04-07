ماكرون من القاهرة: متمسك بسيادة واستقرار لبنان... وأرفض النقل القسري للسكان من غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه متمسك بسيادة واستقرار لبنان، مشددا على وجوب احترام اتفاق وقف إطلاق النار.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، دعا ماكرون إلى استنئاف وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق جميع الرهائن. وأكد أنه يرفض النقل القسري للسكان من غزة.

وشدد ماكرون على أنه "لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة" وألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل.



وأعلن أنه يتطلع لحكم "فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".



وأكد الرئيس الفرنسي أن لديه مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.



من جهة أخرى، أكد ماكرون التزام بلاده الراسخ تجاه استقرار مصر في ظل بيئة تزداد غموضا. وجدد ماكرون دعمه للمحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

السيسي

من جهته، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تناول "بشكل معمق" مع نظيره الفرنسي التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها "الوضع المأساوي في قطاع غزة".



وقال السيسي: "أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإطلاق الرهائن".



وأضاف: "كما توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع".