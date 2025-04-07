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وزراء مالية الإتحاد الأوروبي يبحثون أثر الرسوم الجمركية على الإقتصاد
أخبار دولية
2025-04-07 | 08:25
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وزراء مالية الإتحاد الأوروبي يبحثون أثر الرسوم الجمركية على الإقتصاد
أعلن وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي أن وزراء المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون يوم الجمعة كيفية التعامل مع التأثير المتوقع على النمو الاقتصادي في أوروبا جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات دول التكتل.
وجاء ذلك في رسالة دعوة إلى الاجتماع وجهها دومانسكي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى حزيران المقبل.
وأشار دومانسكي إلى أنه يتعين على الوزراء النظر في المزيد من التكامل داخل أسواق الاتحاد كرد فعل على فرض هذه الرسوم.
وقال في رسالته قبل الاجتماع المقرر عقده في وارسو: "سلاسل التوريد المعطلة وارتفاع تكاليف الشركات سيؤثر على معدلات النمو والعملات الأوروبية".
وأضاف: "سيكون لذلك عواقب اجتماعية سلبية إذ سترتفع الأسعار على المستهلكين وسنركز على التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا".
أخبار دولية
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