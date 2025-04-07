ماكرون: ندعو روسيا للكف عن "المراوغة والمماطلة" بشأن وقف إطلاق نار في أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا إلى الكف عن "المراوغة والمماطلة" بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في القاهرة إنه ينبغي لروسيا الموافقة على "وقف إطلاق النار بدون شروط" وفقًا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



واعتبر أن روسيا لم ترفض فقط وقف إطلاق النار بل تزيد من قصفها على المدنيين ما تسبب في خسائر مأسوية قبل أيام في أوكرانيا.



وأكد أن فرنسا تدعم هدف إنهاء الحرب، متمنيًا سلامًا مستدامًا يضمن أمن أوكرانيا وأمن الأوروبيين.







