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شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أخبار دولية
2025-04-07 | 10:01
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شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
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شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 12 شخصًا بينهم أطفال، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر الاثنين، وفق ما أفاد الدفاع المدني، وصحفي، والمكتب الإعلامي لحكومة حماس.
         
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "ارتقى 12 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء جراء غارات إسرائيلية، بينها استهداف مباشر لخيمة صحفيين"، مشيرا الى وقوع عدد من الجرحى.
     
وأوضح أنه تم نقل شهيدين وتسعة صحفيين مصابين "إثر استهداف مباشر ومتعمّد من طيران الاحتلال لخيمة صحافيين في مستشفى ناصر بخان يونس" في جنوب القطاع.
     
وذكر مصدر طبي أن حالة اثنين من الصحفيين المصابين خطيرة نتيجة حروق في كافة أنحاء الجسم.
     
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته، أن قواته "استهدفت الإرهابي في حركة حماس حسن عبد الفتاح أصليح في خان يونس"، مضيفا أن هذا الأخير يعمل "بصفة صحفي ويملك شركة صحفية".
     
 

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