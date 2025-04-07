ترامب يهدد الصين بتعرفات إضافية في حال أبقت رسومها ردا على إجراءاته

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض تعرفات جمركية باهظة على الواردات من الصين ما لم تسحب الأخيرة الرسوم الانتقامية التي فرضتها، مشيرا الى أن واشنطن ستبدأ مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الدول الراغبة بذلك.



وكتب ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي: "ما لم تسحب الصين بحلول الغد الزيادة بنسبة 34% على استغلالها التجاري الطويل الأمد أساسا، ستفرض الولايات المتحدة تعرفات إضافية بنسبة 50% على الصين اعتبارا من التاسع من نيسان".