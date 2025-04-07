بعد هجوم روسي دام... أوكرانيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أن كييف دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بعد الهجوم الصاروخي الروسي الأسبوع الماضي على مدينة كريفي ريه والذي أسفر عن مقتل 20 مدنيًا.



وقال سيبيها عبر منصة إكس: "إن الرد الدولي القوي على الفظائع الروسية أمر بالغ الأهمية. لا ينبغي أبدا تطبيع هذا النوع من الإرهاب. ندعو إلى إدانة شديدة واتخاذ إجراءات حازمة".



