فرنسا: اتصال هاتفي بين ماكرون وترامب والسيسي والملك عبد الله لمناقشة الوضع بغزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله لمناقشة الوضع في غزة.



ومن المتوقع أن يزور ماكرون غدا الثلاثاء مستودعات للمساعدات المقدمة إلى غزة، ومستشفى يُعالج فيه الجرحى الفلسطينيون من غزة، في اليوم الثالث من زيارته لمصر.



