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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إغلاق المجال الجوي أمام دولة مالي

أخبار دولية
2025-04-07 | 12:59
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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إغلاق المجال الجوي أمام دولة مالي
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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إغلاق المجال الجوي أمام دولة مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اغلاق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في أواخر آذار.
     
وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ7 نيسان 2025".  
     
 

أخبار دولية

الدفاع

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