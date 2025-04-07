البيت الأبيض: إلغاء مؤتمر صحفي بين ترامب ونتنياهو

أعلن البيت الأبيض، أن مؤتمراً صحفيًا مشتركًا كان مقرراً عقده بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغي اليوم الاثنين، لكن الزعيمين سيجيبان عن أسئلة في المكتب البيضاوي من مجموعة أصغر من الصحفيين.