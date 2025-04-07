ترامب: نجري محادثات مباشرة مع إيران... ونتنياهو: نعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستجري محادثات مباشرة مع إيران.



وقال ترامب أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نجري مباحثات مباشرة مع إيران ولقد بدأت".



وأضاف: "ربما سيتم التوصل الى اتفاق، وهذا سيكون رائعا. سنعقد اجتماعا مهما جدا السبت، تقريبا على أعلى مستوى".



من جهته، أعلن نتنياهو أن بلاده تعمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وصرّح عقب استقباله في البيت الأبيض من قبل دونالد ترامب: "نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".