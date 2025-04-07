ترامب: الولايات المتحدة "لا تنظر" في تعليق التعرفات الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا ينوي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي تثقل كاهل شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتدفع الأسواق إلى حالة من الذعر.



وقال ترامب من البيت الأبيض: "نحن لا ننظر في ذلك"، مضيفا أن "العديد من الدول ستأتي للتفاوض معنا" على اتفاقات "ستكون منصفة".