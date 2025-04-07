الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل ومدمرتين أميركيين في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم استهدفوا موقعا عسكريا في إسرائيل وهاجموا مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من الشرق.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصوّر: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيّرة نوع يافا".



وأضاف أن الجماعة "استهدفت مدمرتين أميركيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة" في البحر الأحمر.



وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيّرة "اقتربت من الأراضي الإسرائيلية من الشرق" قبل عبورها إلى أراضيه.