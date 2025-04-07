تعيين عبد القادر الحصرية حاكما للمصرف المركزي السوري

عيّن الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع حاكما جديدا للمصرف المركزي هو عبد القادر الحصرية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".



ونشرت "سانا" نقلا عن رئاسة الجمهورية صورا للحاكم الجديد أثناء أدائه القسم أمام الرئيس الانتقالي الذي ترأس الاثنين، بحسب الوكالة، أول اجتماع للحكومة الجديدة "لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة".



ويحل الحصرية مكان ميساء صابرين التي كلفتها السلطات الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول "بتيسير أعمال" المصرف أواخر الشهر ذاته لتكون أوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا، علما بأنها شغلت منصب النائب الأول لحاكم المصرف المركزي.



والحصرية من مواليد العام 1961 وأقام بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا.



وتلقى تعليمه في الجامعة الأميركية في بيروت في إدارة الأعمال ثم نال درجة الدكتوراة في التمويل من "جامعة درهم" البريطانية.



وعمل في الماضي في شركتي "إرنست أند يونغ" و"آرثر أندرسن".

كما كان عضوا في اللجنة المالية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.