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كوريا الجنوبية تحدد 3 حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

أخبار دولية
2025-04-07 | 23:47
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كوريا الجنوبية تحدد 3 حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية
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كوريا الجنوبية تحدد 3 حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 3 حزيران، وذلك عقب عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
     
وكوريا الجنوبية بلا قيادة فعلية منذ كانون الأول، حين حاول الرئيس السابق يون تقويض الحكم المدني بإعلانه الأحكام العرفية، لكن البرلمان سارع إلى عزله.
     
وأيدت محكمة الأسبوع الماضي إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
     
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو الثلاثاء إن الحكومة أجرت "مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية".

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