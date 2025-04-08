ثوران بركان في الفيليبين يطلق عمودا من الرماد بارتفاع أربعة كيلومترات

أدى ثوران بركان في وسط الفيليبين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إلى إطلاق عمود من الرماد في السماء بارتفاع أربعة كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية.



ويعد بركان كانلاون واحدا من 24 بركانا نشطا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسبق أن ثار في كانون الأول وتسبب بإخلاء قرى حوله.



وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد الثلاثاء.



وأعلن المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان أن ثوران بركان كانلاون "بدأ عند الساعة 5,51 صباح اليوم"، حيث أطلق "عمودا ضخما منحنيا من الدخان بارتفاع نحو أربعة كيلومترات".