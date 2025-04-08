ترامب يطرح نفسه وسيطا ل"حل" التوترات بين إسرائيل وتركيا بشأن سوريا

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين نفسه كوسيط بين إسرائيل وتركيا ل"إيجاد حل" للتوترات بينهما بشأن سوريا، حيث تتنازع الدولتان بسط نفوذهما.



وأشاد ترامب خلال حديثه مع صحافيين في البيت الابيض وإلى جانب حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ب"علاقاته الممتازة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن ذلك يمهد الطريق أمامه لإجراء مفاوضات.



وقال ترامب للصحافيين، "قلت لرئيس الوزراء، قلت، بيبي، إذا كانت لديك مشكلة مع تركيا، أعتقد جازما أنني سأكون قادرا على حلها"، متوجها إلى نتانياهو بلقبه.



أضاف "أنت تعلم، لديّ علاقة جيدة جدا مع تركيا ومع زعيمها، وأعتقد أننا سنكون قادرين على حلها".

