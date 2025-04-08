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إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات "غير مباشرة" في عُمان السبت
أخبار دولية
2025-04-08 | 00:00
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إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات "غير مباشرة" في عُمان السبت
أعلن وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات "غير مباشرة رفيعة المستوى" في عُمان السبت، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد بلاده محادثات مع طهران.
وأفاد عباس عراقجي في منشور على منصة اكس أن "إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى"، مضيفا "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أميركا".
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