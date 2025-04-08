ترامب يعرب عن استيائه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن استيائه إزاء استمرار القصف "الجنوني" الروسي على أوكرانيا.



وعندما سُئل عن سبب عدم فرضه رسوما جمركية على روسيا، أجاب "السبب الذي يجعلنا لا نتحدث عن الرسوم الجمركية على روسيا هو أننا لا نتعامل معها لأنها في حالة حرب، ولست سعيدا بما يحدث مع القصف، لأنهم يقصفون بشكل جنوني الآن".



وأضاف ان الطرفين "قريبان إلى حد ما" من التوصل إلى اتفاق.



وتخوض موسكو وكييف حربا منذ ثلاث سنوات، ووصف ترامب الهجمات المتواصلة بأنها "ليست وضعا جيدا".

