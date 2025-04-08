ترامب ونتايناهو يؤكدان العمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين العمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وصرّح نتانياهو في المكتب البيضوي "نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".



من جهته، قال الرئيس الأميركي "نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث".



قبل الاجتماع مع ترامب، تحدث نتانياهو الاثنين مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

