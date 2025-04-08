بدء جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للبت في الطعون ضد إقالة رئيس الشاباك

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء النظر في الطعون التي قدمت ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)رونين بار، بسبب "انعدام الثقة".



وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

