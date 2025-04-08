الصين تحضّ الولايات المتحدة على إبداء "صدق" في المحادثات النووية مع إيران



حضّت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء على إبداء "صدق" في المحادثات النووية مع إيران، بعدما أعلنت واشنطن وطهران عقد مناقشات "غير مباشرة" رفيعة المستوى هذا الأسبوع.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت، في إعلان مفاجئ خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.



وأعرب ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.



وأكّدت طهران أن المحادثات ستعقد في عُمان لكنها شددت على أنها ستكون "غير مباشرة".

