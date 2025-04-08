الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الصين ويدعو لتجنب "التصعيد" بشأن التعرفات الأميركية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب "التصعيد" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وردّ بكين عليها، بحسب ما أفاد التكتل القاري الثلاثاء.



وقال الاتحاد في بيان إن فون دير لايين دعت خلال الاتصال "الى حل للوضع الراهن عبر التفاوض، وأكدت الحاجة الى تجنب تصعيد جديد" في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

