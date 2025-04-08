الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: التوسع العسكري الصيني "مذهل"

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته التوسع العسكري الصيني بأنه "مذهل" خلال زيارة إلى اليابان بدأها الثلاثاء وتهدف إلى "إظهار" قوة الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقال روته في مقابلة نشرتها صحيفة "جابان تايمز" "يجب ألا نكون ساذجين بشأن الصين. إن نمو قواتها المسلحة واستثماراتها في صناعة الدفاع وقدراتها الدفاعية أمر مذهل".



ويمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخصوصا الأوروبية، لزيادة إنفاقها العسكري.

