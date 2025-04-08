العين على اللقاء الايراني الاميركيّ في سلطنة عمان..

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة اكس أن "إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى"، مضيفا "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. والكرة في ملعب أميركا".

في حين نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع تأكيده، أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير خارجية ايران سيرأسان المحادثات السبت.

وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي شدد مجددًا على أن المفاوضات ستتم بشكل غير مباشر، ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض.