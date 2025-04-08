مجلس الدوما الروسي يقر معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران مدتها 20 عاما

أقر مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما)، معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين روسيا وإيران.



ونصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.



